طائرة أردنية قادمة من القاهرة تهبط اضطراريا و"الخطوط الملكية" تكشف التفاصيل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، تفاصيل هبوط إحدى طائراتها اضطراريا في مطار الملكة علياء الدولي بالأردن.

وقالت الشركة في بيان لها إن رحلتها رقم "RJ 508" التي كانت قادمة من القاهرة إلى عمان، اضطرت إلى الهبوط الاضراري في مطار الملكة علياء الدولي قبل 10 دقائق من الموعد المقرر لهبوطها، بحسب موقع "المملكة" الأردني.

وأضافت الشركة: "تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكباً وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازياً من خلال السلالم العادية إلى الباصات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم".

ولفتت الشركة إلى أن سلامة مسافريها في مقدمـة أولوياتها وفــوق كل الاعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.

وأشارت الشركة إلى أنها "تعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار".