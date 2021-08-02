ليبيا... المفوضية العليا للانتخابات تقرر تمديد فترة تسجيل الناخبين لأسبوعين إضافيين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين لأسبوعين إضافيين ينتهيان يوم 17 أغسطس/آب الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي يعقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم الاثنين، في مقر المركز الإعلامي بالمفوضية، حسبما نقل مراسل سبوتنيك.

وأوضح السايح في كلمته في المؤتمر الصحفي أن منظومة التسجيل بالخارج سوف تنطلق يوم 18 أغسطس، وسوف تستمر 30 يوما تنتهي يوم الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول، عبر رابط مخصص للتسجيل على موقع المفوضية في شبكة المعلومات الدولية.

وثمّن رئيس مجلس المفوضية جهود حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى القرارين (143) و (170) اللذين أصدرتهما الحكومة والقاضيين بتخصيص مبلغ إضافي لتغطية تمويل استحقاقات 24 ديسمبر وتشكيل لجنة وزارية لدعم وتنفيذ العملية الانتخابية. كما ثمّن التعاون مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، رئيس اللجنة المشكلة لدعم العملية الانتخابية، وكذلك التعاون مع ووزير التعليم باعتباره الشريك التنفيذي الأول للمفوضية.

وأشاد السايح بجهود قطاع الاتصالات بمختلف مؤسساته والتجاوب من مسؤولي القطاع، وجهود المجتمع المدني في مجال التوعية وتحفيز المواطنين، كما تقدم بشكر خاص إلى النشطاء الذين خصصوا صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للرفع من مستوى وعي الليبيين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. إضافة إلى جهود الإعلام بمختلف وسائطه وتوجهاته لدوره في خلق أجواء إيجابية كان لها دور بارز في نشر المعلومات وتحفيز المواطنين على المشاركة وممارسة حقهم في الانتخابات المقبلة.