مصر توضح حقيقة التلاعب بنتائج امتحانات الثانوية العامة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، اليوم الاثنين، أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت قلق أولياء الأمور، بشأن التلاعب بنتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.

وزعمت منشورات أنه يتم التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة خلال عملية التصحيح، بغرض تغيير الدرجات وتبديل الأوراق.

ونفت الوزارة المصرية هذه المزاعم في بيان لها، وشددت على أن عملية استلام ورصد وتصحيح كراسات الإجابات لطلاب شهادة الثانوية العامة تتم من خلال منظومة مؤمنة ومحكمة، تخضع لإشراف الأجهزة المعنية.

وأضافت الوزارة موضحة أنه يتم التصحيح مركزيا وبشكل إلكتروني، وليس عن طريق "كنترولات ولجان تصحيح" مثلما كان يجري في السنوات الماضية، دون تدخل أي عنصر بشري، وذلك لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء مثل هذه المنشورات التي تهدف إلى تشويه منظومة امتحانات شهادة الثانوية العامة وإثارة القلق.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة (الشعبة العلمية) في 10 يوليو/ تموز الماضي، وتستمر حتى اليوم الاثنين 2 أغسطس/ آب الجاري، بينما بدأت امتحانات الشعبة الأدبية يوم 11 يوليو واستمرت حتى 29 من الشهر نفسه.

وكانت الامتحانات الورقية متاحة فقط لمن لم يتسلموا جهاز الـ"تابلت"، بينما تم إجراء الامتحانات التجريبية الثالثة في 21 يونيو/ حزيران الماضي.

وفيما يتعلق بالطلاب المكفوفين، فإن امتحاناتهم بدأت في 11 يوليو وتستمر حتى اليوم الاثنين الموافق 2 أغسطس، بينما بدأت امتحانات الطلاب المتفوقين في 11 يوليو وتستمر حتى 5 أغسطس الجاري.