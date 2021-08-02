مؤتمر الإفتاء المصري يعلن تخريج 20 عالما ومفتيا من روسيا الاتحادية

أعلن مؤتمر الإفتاء المصري الذي انطلق اليوم الإثنين، تخريج 20 عالما ومفتيا من روسيا الاتحادية.

المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون"، انطلقت جلسته الافتتاحية ظهر اليوم الإثنين بالقاهرة، بحضور وفود من 85 دولة.

وفي بداية الجلسة تم عرض فيلم تسجيلي عن جهود الأمانة العامة لدور الإفتاء بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، ومنها برامج التدريب الذي ترعاها دار الإفتاء المصرية.

وأوضح الفيلم أنه تم اختيار 20 عالما ومفتيا من روسيا الاتحادية، سوف يتم تخريجهم وتكريمهم في الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي ستعقد غدا الثلاثاء.

وأكد الفيلم أن مقررات البرامج التدريبية التي تم تخريج هذه الدفعة على أساسها تتضمن علوما تخص تكوين المفتي، على المستوى الشرعي وعلى المستوى الحضاري، الذي يظهر صورة الإسلام الوسطي السمح.

يشار إلى أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء العالمية قد عقدت 5 نسخ من هذا المؤتمر على مدار السنوات الماضية، حيث تم إنشاؤها في العام 2015.