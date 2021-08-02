ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب العراق

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقوف بلاده التام إلى جانب العراق وشعبه في الحفاظ على وحدته وتعزيز أمنه واستقراره.

جاء ذلك عقب استقبال الملك، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بحسب موقع وكالة "عمون".

وجرى اللقاء في قصر بسمان الزاهر، وجرى استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وبحسب الموقع تناول اللقاء مخرجات قمة بغداد الثلاثية، التي عقدت مؤخرا، وسبل ترجمتها على أرض الواقع، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية، خاصة جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.

رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii يرافقه وفد نيابي، يلتقي اليوم الاثنين، نظيره الأردني السيد عبد المنعم العودات في العاصمة الأردنية عمّان. pic.twitter.com/XTrcyRcu8Q — المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@mediaofspeaker) August 2, 2021

​والتقى الحلبوسي نظيره الأردني عبد المنعم العودات، وعقدا محادثات رسمية لتعزيز سبل العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وأكد العودات خلال اللقاء أن "القمة الثلاثية مع مصر والعراق شكلت انعطافة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة بين البلدان الثلاث".

وشدد على أن "البرلمان الأردني سيعمل مع البرلمان العراقي على تأطير وترجمة ما أسست له القمة".