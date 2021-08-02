السودان يتوقع ثبات إيرادات النيل الأزرق عند 600 مليون متر مكعب

توقعت لجنة الفيضان السودانية ثبات إيراد النيل الأزرق عند نحو 600 مليون متر مكعب، وذلك بعدما بلغ إيراده، اليوم الاثنين، عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية 538 مليون متر مكعب.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن اللجنة بيانا توقعت فيه ثبات الإيراد خلال الثلاثة أيام القادمة عند حوالي 600 مليون متر مكعب.

وأوضح البيان أن إيراد نهرعطبرة ظل عند الحدود السودانية الإثيوبية في معدل 385 مليون متر مكعب وأن معدل التصرفات خلف السدود عند الروصيرص بلغت 613 مليون متر مكعب وفي سنار سجلت 563 مليون متر مكعب.

وبلغ معدل التصرفات في جبل أولياء 99 مليون متر مكعب، وعند خشم القربة سجلت 334 مليون متر مكعب، وفي مروي بلغت 632 مليون متر مكعب.

وفي وقت سابق، كشف السودان، أمس الأحد 1 أغسطس/آب، عن ارتفاع إيرادات المياه بصورة كبيرة جدا في النيل الأزرق، حيث بلغ منسوبه في محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية 573 مليون متر مكعب.

وأوضح السودان، في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أنه من المتوقع أن تصل إيرادات النيل الأزرق خلال الأيام الثلاثة المقبلة إلى حوالي 600 مليون متر مكعب تقريبا.

ولفت إلى أن إيرادات نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغت أيضا 385 مليون متر مكعب.