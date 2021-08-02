سطو مسلح على سيارة حكومية في حضرموت شرقي اليمن

هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الاثنين، سيارة حكومية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، واستولوا على مبلغ يقدر بنحو 18 ألف دولار.

القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة مسلحة تستقل سيارة اعترضت طريق حافلة تابعة لمصلحة الجمارك في منطقة الديس شرق مدينة المكلا مركز حضرموت".

وأوضح أن المجموعة المسلحة "أجبرت سائقها على التوقف بعد إصابة إطارها الأمامي بطلق ناري".

وأضاف أن المسلحين استولوا على 18 مليون ريال يمني (نحو 18 ألف دولار أمريكي؛ الدولار= 1000 ريال في مناطق الحكومة).

وأشار المصدر إلى فتح السلطات الأمنية تحقيقا في الواقعة لكشف منفذيها وضبطهم.