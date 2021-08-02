تسجيل
19:49 GMT02 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البنك المركزي اليمني

    هل تنجح إجراءات البنك المركزي اليمني في وقف انهيار العملة في مناطق الشرعية؟

    © Photo / facebook
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104269/82/1042698218_0:160:1200:835_1200x675_80_0_0_94ff9f7f8cee3cdac04e8dd101701cb2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108021049737857-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    بعد أسابيع من الانهيارات المتتالية للعملة الوطنية اليمنية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، قام البنك المركزي في عدن باتخاذ عدد من الإجراءات لتصحيح الأوضاع ووقف تدهور سعر الصرف.

    ويأتي ذلك وسط شكوك حول نجاح تلك الخطوات، ما لم تكن هناك إجراءات حاسمة بإعادة إيرادات الدولة إلى البنك.

    هل ينجح مركزي عدن في وقف عملية الانهيار غير المسبوق؟

    تخطى سعر صرف الدولار الواحد حاجز الـ 1000 ريال يمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، الأمر الذي تبعه ارتفاع قياسي في الأسعار، وحذر الكثيرون من دخول البلاد إلى مرحلة مجاعة حقيقية، إن لم يتم تدارك الأمر سريعا من جانب التحالف والمجتمع الدولي.

    القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
    © AFP 2021
    من المسؤول عن انهيار الريال اليمني في مناطق الشرعية؟
    يعلق مازن النوبي، مدير صرافة بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن، على إجراءات البنك المركزي اليمني في عدن لمنع مزيد من الإنهيار في العملة الوطنية "الريال اليمني" قائلا: "تلك الخطوات سيكون لها تأثير داخلي إذا تم ضخ العملة القديمة إلى السوق، فهذا الأمر يمكن أن يخفض من حالة التباين في سعر الصرف بين صنعاء وعدن، لكن عملية تحسن سعر الصرف بشكل عام نتيجة تلك الخطوات من جانب البنك المركزي، أمر مشكوك فيه، لأنه يتعلق بالوضع الداخلي".

    عمليات فساد

    وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك": "أما ما يتعلق بعمليات الدعم النقدي الخارجي للريال اليمني، فإنه إذا ما تم استخدام تلك الأموال بشكل صحيح ولم تكن هناك عمليات فساد، فإنها ستستخدم في تمويل المواد الأساسية وبشكل يعود بالنفع على الأوضاع والمواطن في المحافظات المحررة".

     وأشار النوبي إلى أن الريال اليمني وصل إلى سعر خيالي وبعدها توقف عن الصعود، حيث استقر السعر في شركات الصرافة والبنوك عند 985 ريال مقابل الدولار الواحد، وتخطى السعر في السوق الموازية الـ 1000 ريال مقابل الدولار الواحد.

    ثقة مفقودة

    ولفت مازن النوبي إلى أن الثقة لم تعد متوفرة الآن في البنوك، فقد فقدت الثقة المتبادلة بين المواطن والبنك وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتعاملات التجارية، حيث أن الإجراءات السابقة للبنك المركزي هى من أوصلت العملة الوطنية إلى هذا الحال، فإذا تم سحب النقود التي تم طبعها بعد عام 2015 من السوق مع الإبقاء على المطبوعات القديمة، سوف يؤدي ذلك بكل تأكيد إلى انخفاض في قيمة الدولار أمام الريال، حيث تم طباعة مئات المليارات بعد الحرب.

    السياسة النقدية

    وقال شلال العفيف، مسؤول في البنك المركزي اليمني بعدن، إن البنك المركزي يقوم بجهود حثيثة محاولا السيطرة على سعر صرف العملة، لكن يجب أن تكون هناك سياسة مالية مكملة لتلك الجهود، حيث أن هناك اختلالات في السياسة المالية الحالية، متمثلة في عدم توريد الإيرادات النفطية لبعض المحافظات إلى البنك المركزي لكي يتمكن من التحكم في سعر الصرف وتلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة.

    منظر يطل على مدينة عدن، اليمن 12 أغسطس 2019
    © REUTERS / Fawaz Salman
    رئيس مجلس الشورى اليمني: الريال يشارف على السقوط الأخير ومجاعة حقيقية تنتظر اليمن
    وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن هناك قرارات فيما يتعلق بطبع العملة من الفئة الكبيرة من جانب البنك المركزي في عدن، وإذا تمكن البنك من نشر تلك الفئات والتعامل بها داخل المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله"، في هذه الحالة قد يتمكن البنك المركزي من السيطرة على سعر الصرف، أما إذا منعت تلك العملة من التداول في المحافظات الشمالية، بلا شك أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية من ارتفاع جديد في سعر الصرف ومعدلات التضخم في مناطق سيطرة الشرعية.

    الإيرادات النفطية

    وتابع العفيف: "البنك المركزي قادر على سحب العملة من السوق وذلك بالنسبة للطبعات الصغيرة، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يتم بقرار عاجل، بل يحتاج الأمر إلى فترة طويلة لكي يتمكن من تنفيذ هذا الإجراء، لأن الدورة النقدية والمستندية لعودة الأموال إلى البنك بطيئة جدا في الوقت الراهن، نظرا لأن أغلب الموارد معطلة، ومن الصعب على البنك المركزي سحب العملة الجديدة خلال فترة قصيرة، والإجراء الوحيد الذي يمكنه إعادة الاستقرار إلى العملة الوطنية هو توريد الإيرادات النفطية إلى البنك المركزي من محافظات شبوة وحضرموت ومأرب، وهنا يستطيع البنك السيطرة على سعر الصرف ومواجهة طلبات السوق من العملة الصعبة".

    مزيد من المعاناة

    وعلى الجانب السياسي قال، عبد العزيز قاسم، القيادي في الحراك الجنوبي، إن الإجراءات التي تقوم بها السلطات في عدن كثيرة ومتنوعة ما بين السياسية والاقتصادية والعسكرية، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية لم تأت تلك الإجراءات سوى بمزيد من المعاناة على المواطن نتيجة الغلاء والارتفاع الفاحش في الأسعار، في ظل شبه انعدام للدخول نتيجة تعطل الجزء الأكبر من المصالح الحكومية والمرافق العامة.

    منظر يطل على مدينة عدن، اليمن 12 أغسطس 2019
    © REUTERS / Fawaz Salman
    وكالة: وقف بيع وشراء العملات الأجنبية جنوبي اليمن بعد انهيار سعر الريال
    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الوضع الذي تعيشه المحافظات الجنوبية استثنائي من حيث المصالح المعطلة وضياع الإيرادات، حيث أن الكثير من الموارد لا تدخل خزانة الدولة، نظرا لوجود الكثير من مراكز القوى التي تتحكم في كل شيء وتعد دول داخل الدولة، حيث توزع موارد الدولة على شكل محاصصات، وهذا الأمر ليس وليد حالة الحرب، إنما يتخطى عمر ذلك أكثر من ثلاثة عقود، ومازالت مراكز القوى هى المتحكمة والمسيطرة على مصادر الثروة حتى الآن".

    وأعلن  البنك المركزي اليمني في عدن في وقت سابق عن اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة ما أسماه التشوهات النقدية، وضخ البنك أوراقا نقدية قديمة للسوق المحلية – حسب بيان نشره عبر موقعه الرسمي – قال فيه إنه قام بضخ أوراق نقدية فئة ألف ريال ذات المقاس الكبير إلى الأسواق المحلية.

    • وتأتي إجراءات البنك المركزي في ظل الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، الذي أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين من ارتفاع رسوم عمولات الحوالات حيث وصلت إلى ما يزيد عن 63 في المئة.

    وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014، أبرزها العاصمة صنعاء.

    إنفوجرافيك - ماذا فعلت الحرب بالشعب اليمني
    © Sputnik
    ماذا فعلت الحرب بالشعب اليمني

    انظر أيضا:

    "المركزي اليمني" يحذر من "عملة مزيفة" فئة ألف ريال
    رئيس مجلس الشورى اليمني: الريال يشارف على السقوط الأخير ومجاعة حقيقية تنتظر اليمن
    وكالة: وقف بيع وشراء العملات الأجنبية جنوبي اليمن بعد انهيار سعر الريال
    من المسؤول عن انهيار الريال اليمني في مناطق الشرعية؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تُظهر صورة الأقمار الصناعية الملونة بالأشعة تحت الحمراء حرائق الغابات بالقرب من أويمابينار في منافغات القريبة من مدينة أنطاليا، تركيا في 29 يوليو 2021
    حرائق الغابات التركية من الأقمار الصناعية
    أمريكا تفشل مرتين في اختبار صاروخ قادر على الوصول إلى موسكو
    أمريكا تفشل مرتين في اختبار صاروخ "قادر على الوصول إلى موسكو"
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك