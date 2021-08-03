السيسي: حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم وسأتحمل مسؤولية ذلك

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إنه قد حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم.

وتابع الرئيس أنه يجب أن يتوقف بيع الرغيف بـ5 قروش، وأن الوقت قد حان لزيادة السعر، حسب بوابة الأهرام المصرية.

وأشار السيسي إلى أن ثمن 20 رغيفا يساوي سيجارة "هذا أمر يجب أن يتوقف".

#عاجل.. الرئيس السيسي: هقرب من تمن رغيف العيش.. مينفعش 20 رغيفا يكونوا بتمن سيجارةhttps://t.co/INO8wxNhsc pic.twitter.com/ErkTRR3H7E — Shorouk News (@Shorouk_News) August 3, 2021

وتابع السيسي "أنا اللي هشيل مسؤولية زيادة ثمن رغيف الخبز.. مش الدكتور مدبولي".

وأوضح "محدش يقولي سعر الرغيف متقربش منه.. لأ هقرب منه".

وأكد السيسي أن تسعير الرغيف المعمول به منذ عقود حان الوقت لتغييره "لمواكبة سياسات الدولة".

وأوضح السيسي أن الوجبات المدرسية تتكلف 8 مليارات جنيه سنويا، وتتحملها الدولة من ميزانيتها.

وافتتح الرئيس المصري اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية بمحافظة المنوفية.