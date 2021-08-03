وزير الصحة اللبناني: تصنيع اللقاح الروسي في لبنان خطوة متقدمة لمواجهة الوباء

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، اليوم الثلاثاء، أهمية تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي على الأراضي اللبنانية، وذلك على خلفية استكمال إجراءات توقيع الاتفاق التجاري بين هيئة الاستثمار الروسية وشركة "أروان" للصناعات الدوائية.

وقال حسن، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "إن اللقاح الروسي سبوتنيك V وتصنيعه في لبنان، يعنينا على المستوى الصحي كخطوة متقدمة لمواجهة الوباء، خاصة أن المتحورات التي تحدث في فيروس كوفيد-19 تستدعي في بعض الأوقات تغييرا في بعض جزئيات اللقاح، وهذا يعطي دعما إضافيا لوزارة الصحة اللبنانية، بتأمين هذه اللقاحات المعدلة على وجه السرعة".

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلن مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، أنه سيتم توقيع اتفاق تجاري وخطة العمل مع هيئة الاستثمار الروسي لنقل المعرفة الفنية إلى مصنع "أروان" للصناعات الدوائية في لبنان، في موسكو.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تمكين هذا المصنع من تصنيع لقاح "سبوتنيك V" في لبنان لسد حاجاته الداخلية وحاجات الدول المجاورة.

وأشار أبو زيد إلى أن: "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا جهد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف ووزير الصناعة عماد حب الله ومواكبة وزير الصحة حمد حسن والسفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار"، موجهاً التحية الكبرى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان الداعم الأول والمتابع باهتمام لهذا الحدث.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في بيان لها منذ عدة أيام، أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن منح مصنع "أروان" الإذن لاستيراد مواد أولية لإنتاج ثلاث وجبات تجريبية لكل من جرعتي لقاح "سبوتنيك V".