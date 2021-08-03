السيسي يأمر بتطعيم العاملين في القطاع التعليمي قبل بداية العام الدراسي... فيديو

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى تكثيف تطعيم العاملين بقطاع التعليم، ضد فيروس "كورونا"، قبل بدء العام الدراسي القادم.

وشدد السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على أهمية الاهتمام بالصحة العامة، للصغار والكبار، وبذل جهد كبير من الجميع للتوجيه لأهمية الصحة في بناء المجتمع وتطوره.

وأكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية قائلا: "ربنا وفقنا خلال العامين الماضيين وعايزين نستمر على التوازن بين الإجراءات الاحترازية والإجراءات الاقتصادية حتى تكون الأضرار في أقل معدلاتها".

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، إنه هناك تراجع ملحوظ في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر. وأضاف أن هناك دول تواجه موجة رابعة، بينما تتحدث دول أخرى عن موجة خامسة من جائحة كورونا.

وأوضح تاج الدين أن الدولة تعمل حاليا على صيانة الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة التنفس الصناعي وشبكات الأكسجين، ونوفر ما يلزم من استعدادات لأي موجة مقبلة، مؤكدا أن بعض المستشفيات التي كانت مخصصة لمرضى كورونا، أصبحت خالية في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الوضع في مصر مطمئن.

كما أعلنت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، أن مصر ستستورد لقاحات تكفي لتطعيم 83 مليون مواطن حتى نهاية العام.