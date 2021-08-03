حريق في دائرة التعويضات وسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، اليوم، بأن حريقا شبّ داخل دائرة التعويضات وسط العاصمة.

وحسب المصدر، أخلت فرق الدفاع المدني الموظفين في دائرة التعويضات الخاصة بتعويضات ذوي الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية والعنف، لإخماد حريق اندلع في الدائرة بشارع الرشيد وسط بغداد.

ويشهد العراق بين حين وآخر حرائق في دوائر الدولة وكذلك دور المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، لأسباب ترجع أغلبها إلى تماس كهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.