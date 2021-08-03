قالت رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري في مصر، الدكتورة إيمان سيد، إن مصر تشهد ظاهرة مناخية جديدة هذا العام.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يامصر" على الفضائية المصرية، أنه "من المتوقع سقوط أمطار خلال فصل الصيف هذا العام على مصر في ظاهرة مناخية جديدة".

ولفتت سيد إلى أن "الأمطار لن تصل للقاهرة وستكون على جنوب البلاد اعتبارا من اليوم وحتى الخميس المقبل على محافظتي الأقصر وأسوان وذلك كامتداد لأمطار تسقط بشكل متواصل في السودان وإثيوبيا"، بحسب موقع "مصراوي".

ولفتت إلى أن "الأمطار المتوقعة تصل إلى 10 ملي وقد تسفر عن سيول ضعيفة في بعض الأماكن".

وقالت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري إنه "من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم وغدا غزيرة وتستمر حتى الخميس المقبل".

وأكدت أنه نتيجة للتغير المناخي حدثت ظواهر مناخية لم تحدث من قبل كسقوط أمطار على القاهرة في عام 2020 لم تحدث من 200 سنة.