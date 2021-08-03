احتراق أكبر مكب للإطارات في العالم في الكويت... فيديو

اشتعلت النيران في أكبر مكب لإطارات السيارات في العالم، في الكويت، ويمكن أن يسبب هذا الحريق كارثة بيئية عالمية إذا لم يتم إخماده على الفور.

وبحسب شهود عيان على الحريق، تصاعد عمود من الدخان الأسود السام في مكان الحادث. ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السحابة السميكة يمكن رؤيتها بوضوح من بعيد.

#الكويت



حريق كبير يطال اكبر مكب للأطارات في الكويت pic.twitter.com/9Eiy6HSG19 — ⭕️  ا̍حۡــمِــد & ּا̍ڵــ؏ــﻼ̍ق ⚪️🌹🗯، (@Ahmed_I_R_A_Q) August 3, 2021

يحتوي المكب على 52 مليون إطار. يمكن رؤية منشأة التخزين العملاقة التي يحتمل أن تكون فيها مواد خطرة من الفضاء.