أنباء عن "حادث" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي وتحذير للسفن

أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للقوات البحرية البريطانية تحذيرا للسفن التي تمر في المنطقة المقابلة لساحل الفجيرة الإماراتي، بسبب وقوع "حادث" لم تحدد طبيعته بعد.

وذكرت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "وقوع حادث غير مرتبط بأعمال قرصنة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي".

Warning 001/Aug/2021



Category: Incident - Non Piracy



Description: An Incident is currently underway in position 2459.5N 05728.6E (Approx.

61 NM East of Fujairah) Investigations ongoing.https://t.co/HAOeC8qZAJ#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/lah2vXIFWu — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) August 3, 2021

ودعت الهيئة السفن إلى "توخي الحذر الشديد عند مرورها بالقرب من ساحل الفجيرة الإماراتي".

كما نوهت إلى أن "التحقيق جار لمعرفة طبيعة الحادث"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

يشار إلى أن الهيئة كانت قد كشفت الأسبوع الماضي عن تعرض سفينة شحن الإسرائيلية "ميرسر ستريت"، لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عمان.