أنباء عن "حادث" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي وتحذير للسفن

وذكرت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "وقوع حادث غير مرتبط بأعمال قرصنة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي".
Warning 001/Aug/2021— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) August 3, 2021
Category: Incident - Non Piracy
Description: An Incident is currently underway in position 2459.5N 05728.6E (Approx.
61 NM East of Fujairah) Investigations ongoing.https://t.co/HAOeC8qZAJ#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/lah2vXIFWu
ودعت الهيئة السفن إلى "توخي الحذر الشديد عند مرورها بالقرب من ساحل الفجيرة الإماراتي".
كما نوهت إلى أن "التحقيق جار لمعرفة طبيعة الحادث"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
يشار إلى أن الهيئة كانت قد كشفت الأسبوع الماضي عن تعرض سفينة شحن الإسرائيلية "ميرسر ستريت"، لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عمان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)