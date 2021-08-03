وزيرة الدفاع اللبنانية تلتقي عددا من الدبلوماسيين الأجانب بينهم القنصل الإثيوبي

التقت وزيرة الدفاع اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، بعدد من سفراء الدول الأجنبية في لبنان، بينهم القنصل الإثيوبي في لبنان، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الـ 4 من أغسطس/ آب العام الماضي.

ذكرت ذلك زينة عكر، في تدينة على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن اللقاءات تناولت العلاقات الثنائية بين لبنان وتلك الدول.

لقاءات ديبلوماسية مع سفير #الهند وسفيرة #سيريلانكا وسفير #كولومبيا وسفير #الارجنتين

والقنصل العام لجمهورية #أثيوبيا، تناول البحث فيها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وقدموا تعازي بلادهم بضحايا إنفجار #مرفأ_بيروت لمناسبة الذكرى الأولى للإنفجار #لبنان pic.twitter.com/iif9sQ1xMP — Zeina Akar زينة عكر (@zeinaakar) August 3, 2021

ونشرت وزيرة الدفاع اللبنانية مقطع فيديو يرصد جانبا من لقاءاتها مع الدبلوماسيين الأجانب في لبنان، تزامنا مع حلول الذكرى الأولى لانفجار المرفأ.

وكتبت: "تم عقد لقاءات ديبلوماسية مع سفير الهند وسفيرة سيريلانكا وسفير كولومبيا وسفير الأرجنتين".

ولفتت عكر إلى أن اللقاءات شملت أيضا القنصل العام لجمهورية إثيوبيا، مشيرة إلى أنها تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية.

وذكرت وزيرة الدفاع اللبنانية أن الدبلوماسيين الأجانب قدموا تعازي بلادهم في ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، بمناسبة حلول الذكرى الأولى للانفجار.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، تسبب في سقوط نحو 200 قتيل وإصابة الآلاف إضافة إلى تدمير أحياء محيطة بالمرفأ.