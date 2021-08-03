الإمارات ترفع الحظر عن الركاب العابرين من 6 دول بدءا من الخميس

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن رفعها الحظر المفروض على الرحلات الجوية العابرة، بما في ذلك القادمة من الهند وباكستان.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في الإمارات، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنها ستلغي الحظر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 5 أغسطس/ آب الجاري.

وأشارت إلى أن رفع الحظر سيشمل أيضا نيبال وسريلانكا وأوغندا ونيجيريا.

سيتم إلزام الفئات المستثناة بتقديم فحص مخبري (PCR) مسبق خلال (48) ساعة من موعد المغادرة على أن تكون الفحوصات من مختبرات معتمدة وتحمل QR Code واجراء فحص مخبري سريع قبل الصعود إلى الطائرة.#يدا_بيد_نتعافى — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) August 3, 2021

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالإمارات إن الركاب القادمين من دول حظرت فيها الرحلات الجوية سيتمكنون من العبور عبر مطاراتها اعتبارا من 5 أغسطس/ آب الجاري، طالما أنهم يقدمون اختبارا سلبيا لفيروس كورونا (PCR) تم إجراؤه قبل 72 ساعة من المغادرة.

بالإضافة إلى تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاستقبال القادمين ومنها الحجر الصحي وفحوصات PCR عند الوصول وبعده بالإضافة للمتابعة والمراقبة الصحية للقادمين.#يدا_بيد_نتعافى — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) August 3, 2021

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ، إن الحظر المفروض على دخول الإمارات العربية المتحدة للمسافرين من هذه الدول سيتم رفعه أيضا لأولئك الذين لديهم إقامات سارية المفعول، والذين تم اعتمادهم من قبل السلطات الإماراتية على أنهم حصلوا على التطعيمات الكاملة.

لكنها نوهت أنه رغم ذلك، سيحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على تصاريح دخول عبر الإنترنت قبل السفر، وكذلك إلى تقديم اختبار (PCR) سلبي تم إجراؤه قبل 48 ساعة من مغادرتهم.