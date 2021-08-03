مصر تعلن عن اللقاحات المعتمدة للراغبين في السفر إلى السعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية العامة المصرية في الرياض حول الاشتراطات واللقاحات المعتمدة للسماح بالدخول إلى أراضي المملكة.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن التقرير يوضح أيضا بعض الاشتراطات الأساسية المتوجب اتباعها للتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة ممن لا يملكون هوية وطنية أو هوية مقيم (إقامة سعودية)، ويرغبون بزيارة المملكة لتسجيل لقاحهم إلكترونيا حتى يتسنى لهم دخول المملكة.

وأضاف البيان أن "الاشتراطات تتمثل في التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل".

وأوضح أن "إدخال معلومات خاطئة قد يؤدي إلى رفض الطلب، ويشترط وجود هوية وطنية أو هوية مقيم لاستقبال الطلب، وأن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمه (1 MB)".

وأشار إلى أن "شهادة اللقاح تكون صادرة بإحدى اللغات التالية (العربية - الإنجليزية - الفرنسية) أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية، وأن تحتوي بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه ورقم التشغيلة".

ولفت إلى أن "المستندات المطلوب إرفاقها تشمل صورة من جواز السفر وصورة من شهادة التطعيم".

وأفاد بأنه "لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم، وقد يستغرق تنفيذ الطلب حتى 5 أيام عمل".

وأكد أن "اللقاحات المعتمدة لدى المملكة هي فاييزر بيونتك، وموديرنا، وأسترازينيكا، وجونسون".