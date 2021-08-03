تسجيل
16:54 GMT03 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مثلجات وسكاكر إسرائيلية تغزو أسواق مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا

    مثلجات وسكاكر إسرائيلية تغزو أسواق مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا

    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 02
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049746978_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_cc62620f1209a981d5f75d4e4ecac782.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108031049747331-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    خلال الأشهر الماضية، غزت بعض المنتجات الإسرائيلية أسواق مدن شرقي سوريا الواقعة تحت سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحي تنظيم "قسد" الموالي له بشكل علني.

    وتحمل المنتجات التي تتركز في قطاع السلع الغذائية، شعارات ماركات إسرائيلية معروفة دخلت عبر الحدود الخارجة عن سيطرة الدولة السورية.

    وذكرت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن سكان مدينة الرقة تداولوا باستهجان شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمنتجات تحمل كتابات عبرية، وهي عبارة عن مثلجات إسرائيلية المنشأ والإنتاج، دخلت إلى أسواق المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي وأعوانه، إما عبر معبر "سيمالكا" الحدودي النهري غير الشرعي مع إقليم شمال العراق (كردستان العراق) الذي يديره من الطرف السوري مسلحي تنظيم "قسد"، أو عبر الحدود (السورية - التركية) التي يسيطر عليها مسلحو التنظيمات "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي.

    مثلجات وسكاكر إسرائيلية تغزو أسواق مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    مثلجات وسكاكر إسرائيلية تغزو أسواق مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا

    وتابعت المصادر أن صورة المثلجات الإسرائيلية التي تم تداولها في الرقة قبل أيام، تحمل العلامة التجارية لشركة (تيمان) الإسرائيلية المتخصصة بالصناعات الغذائية، وقد انتشرت منتجاتها ضمن مناطق سيطرة مسلحي التنظيم الموالي للجيش الأمريكي، مع الإشارة إلى أن "ليمان" هي شركة تابعة للجيش الإسرائيلي بشكل مباشر، ولا توزع منتجاتها في أسواق فلسطين.

    مثلجات وسكاكر إسرائيلية تغزو أسواق مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    مثلجات وسكاكر إسرائيلية تغزو أسواق مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا

    وفي محافظة الحسكة أكدت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" وجود منتجات مشابهة في أسواقها، تحمل عبارات مكتوبة باللغة العبرية، وهي منتجات غذائية أيضاً.

    وحصل مراسل "سبوتنيك" على مجموعة من الصور التي تعود لمنتجات إسرائيلية تم رصدها في أسواق الحسكة، ومنها نوع من (السكاكر) بدأت بالدخول إلى الأسواق قبيل عيد الأضحى الفائت، حيث تم بيعها في حي الصالحية بالمدينة من قبل تجار استغلوا حالة الازدحام على شراء مستلزمات العيد.

    مثلجات وسكاكر إسرائيلية تغزو أسواق مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    مثلجات وسكاكر إسرائيلية تغزو أسواق مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا

    وحسب الصور، تحمل السكاكر اسم (Yogueta) بالإنجليزية إلى جانب اسمها باللغة العبرية، دون معرفة اسم الشركة المنتجة.

    كما حصلت "سبوتنيك" على صور لنوع من المثلجات الإسرائيلية تم بيعها ضمن أسواق الحسكة تحمل اسما عبريا، وتنتجها شركة ( شتراوس م. ض ) ومقرها شارع (هحروشت) في مدينة عكا.

    مثلجات وسكاكر إسرائيلية تغزو أسواق مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    مثلجات وسكاكر إسرائيلية تغزو أسواق مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا

    يشار أن عضو حزب "الليكود" الإسرائيلي جاي معيان، نشر في شهر مايو/أيار الفائت، بحسب مواقع إعلامية سورية، عبر حسابه بموقع "تويتر" صوراً لبعض أنواع البوظة "الإسرائيلية" في طريقها إلى مناطق سيطرة "قسد" شرقي سوريا.

    مثلجات وسكاكر إسرائيلية تغزو أسواق مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    مثلجات وسكاكر إسرائيلية تغزو أسواق مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا

    ولاقى انتشار المنتجات الإسرائيلية في أسواق مدن ومناطق شرقي سوريا الواقعة تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له استهجاناً ورفضاً شعبياً كبيراً، وذلك لاعتبارات عديدة منها قانون (مقاطعة إسرائيل) الذي يجرم تداول السلع الإسرائيلية، بالإضافة إلى تصنيفها شعبيا ورسميا كـ "دولة عدوة تحتل أراض عربية في سورية ولبنان فلسطين"، إضافة لدعمها الواسع للمجموعات المتطرفة المسلحة جنوبي سوريا خلال السنوات الماضية، ومن ثم سحب الآلاف منهم إلى أراضيها إبان هزيمتهم في العملية العسكرية (السورية- الروسية) المشتركة لتحرير ريف درعا الغربي عام 2018.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان الواجب، للمصور أري باسوس من البرازيل، الفائز في مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    الفائزون في مسابقة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
    سروال بن لادن الداخلي كان الدليل القاطع على موقع مخبئه
    سروال ابن لادن الداخلي دليل أمريكا القاطع على مكان اختبائه
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك