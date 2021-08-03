غانتس: مستعدون لأي سيناريو في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لأي سيناريو متوقع في قطاع غزة.

ونشر بيني غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أشار خلالها إلى زيارته فرقة غزة العسكرية بالقرب من قطاع غزة، والتي شدد عبرها إلى وجوب عمل إسرائيل من أجل الحفاظ على هدنة طويلة الأمد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تهدف إلى العمل على استمرار حالة الهدوء مع أهالي القطاع.

סיירתי היום באוגדת עזה וקיימתי הערכת מצב. ישראל מוכנה לכל תרחיש - הסדרה או הסלמה.



נמשיך לפעול כדי שהשקט ישמר לטווח ארוך, שאזרחי עזה יזכו לרווחה כלכלית ושהבנים כולם ישובו הביתה. לצד זאת, אנחנו נערכים גם מבצעית עם מאות מטרות חדשות כדי להגן על תושבי הדרום ולהסיר כל גורם מאיים. pic.twitter.com/niGZTxYbue — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 3, 2021

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي في تغريدته تلك أن بلاده على استعداد كامل لأي سيناريوهات محتملة مع قطاع غزة، سواء الذهاب إلى تصعيد جديد أو الوصول إلى هدنة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستعمل على استعادة الجنود الأسرى لدى حركة "حماس".

وأوضح بيني غانتس أن القوات الإسرائيلية تقوم بإعداد مئات الأهداف العملياتية، بزعم حماية سكان الجنوب الإسرائيلي، وإبعاد أي تهديد عنهم، ويقصد بهم مستوطنات غلاف غزة.