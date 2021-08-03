في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت... صور لممرضة أنقذت حياة أطفال

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للممرّضة اللبنانية، باميلا زينون، مع الأطفال الرضّع الثلاثة الذين أنقذتهم يوم انفجار مرفأ بيروت.

واجتاحت آنذاك صورة زينون التي تحتضن ثلاثة مواليد جدد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وحول العالم، على أثر الانفجار الهائل الذي هز العاصمة بيروت.

— Elie Merheb | ايلي مرعب (@_ElieMerheb) August 3, 2021

وتحل على اللبنانيين يوم غد الأربعاء 4 أغسطس/ آب، الذكرى السنوية الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، الذي أوقع خسائر بشرية ومادية ضخمة في العاصمة اللبنانية، لا تزال أصداؤه تتردد في قلوب اللبنانيين بشكل عام وأهالي الضحايا بشكل خاص.

وأدى الانفجار إلى مقتل 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، وتشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقته، وتضرر 73000 شقة سكنية.