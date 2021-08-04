70 ألف سائح إسرائيلي زاروا سواحل سيناء خلال شهرين

كشفت السفارة الإسرائيلية في القاهرة عن عدد مواطنيها، الذين زاروا سواحل سيناء المصرية، خلال الشهرين الماضيين.

وكتبت السفارة الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء "‏استقطبت سواحل سيناء في الشهرين الماضيين عددًا قياسيًا يتجاوز الـ70 ألف سائح من الإسرائيليين قدموا للتمتع بما تعرضه هذه الشواطئ من الجمال والاستضافة الرائعة".

استقطبت سواحل سيناء في الشهرين الماضيين عددًا قياسيًا يتجاوز ال70 ألف سائح من الإسرائيليين قدموا للتمتع بما تعرضه هذه الشواطئ من الجمال والاستضافة الرائعة. 🏖#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/iSEEnCJt4E — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) August 3, 2021

هذا وسبق أن أعلنت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، أن دورية مصرية أنقذت 3 بحارة إسرائيليين بعد إطلاقهم نداء استغاثة للمساعدة، عقب نفاد الوقود منهم داخل يخت أقلع من ميناء إيلات عبر البحر الأحمر، ومنه إلى البحر المتوسط متوجها إلى تركيا عبر قناة السويس.

وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، "يُقال الصديق وقت الضيق.. عندما أبحر فريق مكون من ثلاثة بحارة إسرائيليين على متن يخت من ميناء إيلات إلى البحر المتوسط متجهين إلى تركيا عبر قناة السويس، نفد الوقود وهم داخل الحدود المصرية، فأطلقوا استغاثة للمساعدة استجابت لها دورية مصرية عن طيب خاطر".

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يُقال الصديق وقت الضيق

عندما أبحر فريق مكون من ثلاثة بحارة إسرائيليين على متن يخت من ميناء إيلات إلى البحر المتوسط متجهين إلى تركيا عبر قناة السويس، نفذ الوقود وهم داخل الحدود المصرية فأطلقوا استغاثة للمساعدة استجابت لها دورية مصرية عن طيب خاطر.#إسرائيل #مصر

🇪🇬🇮🇱 pic.twitter.com/LNtgf9l5b2 — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) July 27, 2021

وأضافت "سمعنا جميعًا عن كرم مصر وجدعنة المصريين، وهذه المرة لمسناها بأنفسنا، إذ استجاب الطاقم فورا للاستغاثة وبكل رحابة صدر"، مشيرة إلى أنه "طلب البحارة الإسرائيليون التعبير عن مدى امتنانهم للكرم والشهامة المصرية التي ذاع صيتها. وهذا موقف إنساني نبيل يجمعنا في السلام والتعايش وحسن الجوار".