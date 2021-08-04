وزير الخارجية السعودي: لن نطبع مع إسرائيل وعلاقتنا مع قطر جيدة جدا

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن "المملكة ليس لديها أي رغبة في الوقت الحالي للانضمام إلى اتفاقات إبراهام للتطبيع مع إسرائيل".

وأوضح بن فرحان، في كلمة له خلال منتدى اسبن الأمني، أنه "لن يكون هناك أمن حقيقي مستدام في المنطقة، وأنه يجب إيجاد طريق لدولة فلسطينية، من دون حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بطريقة مستدامة طويلة الأجل".

وبشأن العلاقات الخليجية، أكد وزير الخارجية السعودي، أن العلاقة مع قطر جيدة جدا، مؤكدا أن اتفاق العلا أدى إلى حل الخلافات وأثبت فعاليته في تعزيز وحدة التعاون الخليجي.

#أخبار_وزير_الخارجية | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يشارك في منتدى أسبن للأمن (Aspen Security Forum)، عبر الاتصال المرئي. pic.twitter.com/nrzpOf2jiY — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 3, 2021

​وكان السفير السعودي الجديد المعين لدى الدوحة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، قدم أوراق اعتماده لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن "أمير دولة قطر رحب بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما حمله تحياته وتقديره للملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد".

واتفقت السعودية والإمارات ومصر والبحرين اتفقت في يناير/ كانون الثاني الماضي على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.