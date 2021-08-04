عمرو موسى يستقيل من مؤسسة ياسر عرفات

أعلن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى استقالته من رئاسة مجلس أمناء "مؤسسة ياسر عرفات"، ونشر نص خطاب استقالته على صفحته الرسمية على فيسبوك.

ووجه عمرو موسى خطابه إلى المدير العام للمؤسسة، أحمد صبح، وطالبه بإبلاغ قراره إلى رئاسة المؤسسة ومجلس الأمناء.

وتضمن الخطاب تأكيد موسى على موقفه "الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة كما فصَّلتها المبادرة العربية التي أصدرتها القمة العربية عام ٢٠٠٢".

وتابع: "ذلك رغم أسفي البالغ لما نشهده من خلافات وانقسامات في الساحة الفلسطينية أدت إلى إضعاف الموقف السياسي الفلسطيني وإلى التأثير السلبي في مسار القضية الفلسطينية".

وأضاف "إذ أرجو توزيع خطابي هذا على أعضاء مجلس الأمناء أود أن أطري أسلوبكم الهادئ ومشاركتكم الودودة في إدارة الأزمة".

واختتم موسى خطاب استقالته بقوله "وأخيرا حمى الله قضية العصر، القضية الفلسطينية، من أعدائها ومن أهلها علي حد سواء".

ومؤسسة ياسر عرفات مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2007، والمرسوم المعدل لعام 2008، بهدف "المحافظة على تراث الرئيس الراحل وتخليد ذكراه لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة".

وبحسب موقع المؤسسة تهدف كذلك "للقيام بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني".