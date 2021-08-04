عمران خان يبحث مع العسومي عددا من القضايا العربية والإسلامية

استقبل رئيس وزراء باكستان عمران خان، اليوم الأربعاء، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك.

وحسب بيان البرلمان العربي، أكد رئيس الوزراء الباكستاني على علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلاده بالدول العربية.

وأشار خان إلى دعم باكستان لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ومنطقة آسيا، والسعي المشترك إلى تحقيق ركائز الأمن الاقتصادي المستدام.

وشدد على أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تمثل أحد التحديات المشتركة التي يواجهها العالمين العربي والإسلامي، والتي تتطلب تكاتف الجهود من أجل مواجهتها والتغلب عليها.

من جانبه، أكد العسومي على اهتمام البرلمان العربي بتعزيز العلاقات بين الدول العربية وباكستان، خاصة في ظل وجود آفاق وفرص واعدة للتعاون الشامل بين الجانبين، ولاسيما في المجال الاقتصادي.

وأضاف العسومي أن نقاط الاتفاق الكبيرة بين الجانبين العربي والباكستاني، تمثل مدخلا بناءً في توثيق التعاون بين الدول العربية والإسلامية.

وأوضح أن ذلك يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، فضلا عن الدعم المتبادل للقضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.