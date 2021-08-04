الأردن... رئيس الحكومة يغادر البرلمان بعد جلوس نائب على مقعده

غادر رئيس الوزراء في الأردن بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء، مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بسبب جلوس نائب على مقعد مخصص لرئيس الوزراء أدت إلى مشادات تحت قبة البرلمان.

وبحسب موقع قناة "المملكة" الأردنية، جلس النائب عماد العدوان على المقعد المخصص لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة، منها رفع أسعار المشتقات النفطية.

​وأضاف بأن رئيس المجلس عبد المنعم العودات أرجأ افتتاح أولى جلسات الدورة الاستثنائية للبرلمان، لمدة نصف ساعة بعد الجدل الذي حدث بسبب تصرف النائب العدوان.