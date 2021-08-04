الخارجية الفرنسية تنشر فيديو بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار بيروت

وكتب الخارجية الفرنسية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "بعد عام من وقوع انفجار بيروت في 4 أغسطس 2020... تتذكر فرنسا ضحايا الانفجار وتكن لهم كل التقدير".
#Lebanon #France 🇱🇧-🇫🇷— France Diplomacy🇫🇷 (@francediplo_EN) August 4, 2021
One year after the explosion of 4 August 2020, France remembers and pays tribute to the victims.
🇫🇷 took action right away, and mobilized alongside its international partners ⬇️
We stand, and will always stand, alongside the people of Lebanon. pic.twitter.com/3xu7Egq4GH
وأكدت الخارجية الفرنسية على أن فرنسا تفعل ما في وسعها للوقوف إلى جانب لبنان إلى جانب شركائهم الدوليين، وذلك إثر الكارثة التي تعرضت لها البلاد.
وقالت الخارجية الفرنسية: "نقف مع لبنان وسنظل دائما نقف مع الشعب اللبناني".
ويوافق اليوم الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في دمار كبير في العاصمة اللبنانية.
ووقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس العام الماضي، وتسبب في مقتل نحو 200 شخص، بينما تسبب في إصابة الآلاف وخلف حجما هائلا من الدمار في المرفأ والمناطق المحيطة به.
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