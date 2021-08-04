الخارجية الفرنسية تنشر فيديو بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار بيروت

نشرت الخارجية الفرنسية مقطع فيديو بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانفجار بيروت، الذي وقع في الـ 4 من أغسطس/ آب عام 2020 وتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكتب الخارجية الفرنسية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "بعد عام من وقوع انفجار بيروت في 4 أغسطس 2020... تتذكر فرنسا ضحايا الانفجار وتكن لهم كل التقدير".

#Lebanon #France 🇱🇧-🇫🇷



One year after the explosion of 4 August 2020, France remembers and pays tribute to the victims.



🇫🇷 took action right away, and mobilized alongside its international partners ⬇️



We stand, and will always stand, alongside the people of Lebanon. pic.twitter.com/3xu7Egq4GH — France Diplomacy🇫🇷 (@francediplo_EN) August 4, 2021

وأكدت الخارجية الفرنسية على أن فرنسا تفعل ما في وسعها للوقوف إلى جانب لبنان إلى جانب شركائهم الدوليين، وذلك إثر الكارثة التي تعرضت لها البلاد.

وقالت الخارجية الفرنسية: "نقف مع لبنان وسنظل دائما نقف مع الشعب اللبناني".

ويوافق اليوم الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في دمار كبير في العاصمة اللبنانية.

ووقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس العام الماضي، وتسبب في مقتل نحو 200 شخص، بينما تسبب في إصابة الآلاف وخلف حجما هائلا من الدمار في المرفأ والمناطق المحيطة به.