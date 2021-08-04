الجيش الجزائري يلقي القبض على أحد الإرهابيين ويضبط كميات ضخمة من الذخيرة

كشفت حصيلة وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن القبض على أحد الإرهابيين، ومصادرة كميات كبيرة من الذخيرة، خلال عمليات بحث وتفتيش، أجراها في الفترة الممتدة من 28 يوليو /تموز إلى 3 آب/أغسطس 2021.

الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على الإرهابي: ب. بن محمد، المدعو عبد المالك؛ في القطاع العملياتي لبرج باجي مختار"، جنوبي البلاد.

وبحسب البيان، فإن المذكور التحق، عام 2017، بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، وكان بحوزته سلاح رشاش من نوع "كلاشنيكوف"، ومخازن ذخيرة.

وتابع البيان، "كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتفتيش ببلدية دوار الماء بولاية الوادي [شرق الجزائر]، مخبأً يحتوي على 40 حشوة دافعة خاصة بقذائف المدفعية، و1957 طلقة ذخيرة من مختلف العيارات، و408 مفجرا خاصا بالألغام والقنابل اليدوية؛ بالإضافة إلى مجموعة أجزاء ومخازن وسلاسل ذخيرة، خاصة بأسلحة مختلفة وأجهزة اتصال".

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز الجيش الجزائري، في كل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت، جنوبي البلاد، 126 شخصا، وضبطت رشاشا من نوع "كلاشنيكوف"، ومخزن ذخيرة.

كما صادرت 33 مركبة و12 مولدا كهربائيا و17 مطرقة ضغط (هامر بريشر)، و26 طنا من خليط الذهب الخام والحصى؛ بالإضافة إلى متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى، تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.