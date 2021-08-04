الدبيبة يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري في ليبيا... صور

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للقضاء العسكري.

وحسب بيان الحكومة الليبية، عقد الاجتماع في مقر وزارة الدفاع بحضور رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الحداد لمناقشة العراقيل التي تواجه عمل المجلس.

وأضاف البيان أن "أعضاء المجلس أوضحوا خلال اللقاء أن المجلس تم تشكيله ولكن لم تسنح له الفرصة بالانخراط في ممارسة دوره بشكل فاعل".

وأشار الأعضاء إلى أن "المجلس لم يحظ بوزير دفاع يعطيه القوة اللازمة ليتقدم إلى الأمام".

من جهته، أكد الدبيبة أن هدفه من الاجتماع بهم هو الاستماع إليهم والتدارس معهم ودعمهم".

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي توصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.