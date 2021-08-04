اليونيفيل تدعو لضبط النفس بعد تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

دعا القائد العام لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اللواء ستيفانو ديل كول، اليوم الأربعاء، إسرائيل ولبنان لضبط النفس ووقف إطلاق النار، عقب ضربات بالمدفعية نفذتها إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ردا على إطلاق صواريخ.

القاهرة- سبوتنيك . وأوضحت اليونيفيل، في بيان، أنها "تلقت بعد ظهر اليوم، تقارير عن إطلاق صاروخين على الأقل من لبنان، باتجاه إسرائيل، حيث أكد الجيش الإسرائيلي هذه التقارير ورد بنيران المدفعية".

ووفقا للبيان، فإن رئيس البعثة "على اتصال مباشر مع الأطراف، ويحثهم على وقف إطلاق النار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد، لاسيما في هذه الذكرى الحزينة"، في إشارة إلى الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وأشارت البعثة إلى أنها "تواصل عملها بشكل كامل مع الأطراف من خلال قنوات الارتباط والتنسيق، وتعمل مع القوات المسلحة اللبنانية لضمان المتابعة الفورية على الأرض، وتعزيز الأمن على طول الخط الأزرق"، مشددة على "ضرورة استعادة الاستقرار الفوري حتى تتمكن من بدء تحقيقها".

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق اليوم، أن مدفعيتها تستهدف كامل الحدود مع لبنان عقب إطلاق صواريخ من الأخيرة باتجاهها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تقصف مدفعية جيش الدفاع من جديد، في هذه الساعة، على طول الحدود اللبنانية ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم".

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت سهل مرجعيون بعدد من القذائف الثقيلة عيار 155، بعد سقوط صواريخ في مستعمرة كريات شمونة"، كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق 6 قذائف باتجاه جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن إطلاق 3 قذائف صاروخية تجاه إسرائيل من لبنان. وأشار إلى أن "قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل السيادة الإسرائيلية"، لافتا إلى أن "المدفعية الإسرائيلية تقصف لبنان ردا على إطلاق الصواريخ".