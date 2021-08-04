حسن نصر الله يتحدث عن إيران والسعودية في اجتماع داخلي ...ماذا قال؟

كشف موقع قناة "mtv" اللبناني تفاصيل لقاء عقده الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله مع خطباء المنبر الحسيني، مع اقتراب ذكرى عاشوراء.

وأكد الموقع أنه حصل على مضمون اللقاء، الذي كان بعيدا عن الإعلام، وتحدث فيه نصر الله عن التعاون مع إيران والموقف الذي اتخذه الحزب وفاجأ المملكة العربية السعودية.

وأشار الموقع إلى أن نصر الله تحدث عن ثلاثة عناوين كبرى، منها ما اسماه "تشويه صورة حزب الله وضرب النموذج".

وقال إن هناك محاولات لـ"جرّ حزب الله الى حربٍ داخلية"، لافتا إلى أن "هذا مبنيّ على معطيات بدأت من حجز سعد الحريري الذي كان الهدف منه إشعال الحرب الأهلية، ولكن موقف الحزب فاجأ السعودية وغيّر مسار عملها".

وتابع الموقع أن نصر الله في هذا الموضع "تطرّق إلى حادث خلدة واغتيال علي شبلي، فقال: "نحنا ما عنا دم بروح على الأرض ولكن لا نذهب إلى حيث يريد العدو. فنزول الحزب إلى الأرض كان سيعني قرارا بحرب داخلية وهناك من يسعى لجلب السلاح لقتالنا".

ووقعت اشتباكات طائفية الأحد الماضي، في منطقة خلدة غداة مقتل قيادي محلي بجماعة "حزب الله" بالرصاص خلال حفل زفاف، السبت، في جريمة ثأر.

وقالت جماعة "حزب الله"، في بيان، إنه "أثناء تشييع الشهيد المظلوم علي شبلي، تعرض المشيعون إلى كمين مدبر وإلى إطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في المنطقة، مما أدى إلى استشهاد اثنين من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى".

وأضاف البيان أن "قيادة حزب الله إذ تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية، تطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع لإيقاف القتلة المجرمين واعتقالهم، تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة".

وفي بيان سابق، قال حزب الله إن "الشهيد المظلوم علي شبلي قضى بفعل منطق التفلت والعصبية البعيدين عن منطق الدين والدولة". ودعا حزب الله الأجهزة الأمنية والقضائية إلى "التصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم، إضافة إلى ملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة واشتهروا بقطع الطرقات وإهانة المواطنين"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

ونقع موقع "mtv" عن نصر الله في اجتماعه الداخلي إشادته بما وصفه بـ"وعي الشارع الشيعي تجاه حصل من أحداث في الأيام الأخيرة".

وتحدث نصر الله في الاجتماع كذلك عن ما اسماه "الحرب الاقتصادية"، وقال الأمين العام لحزب الله أن "هذه حرب وليست صدفة وعلينا أن نصبر وأن نكون جديين في العمل"، مضيفا "الوضع في إيران صعب ولكن هناك صبر وتحديد مسؤوليات".

وقال نصر الله إنه "أخذ القرار بالاستيراد من إيران وبدأ العمل على ذلك، وكلها قرارات صعبة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى العمل على كسر سعر السوق بعد رفع الدعم، والمواد النفطية هي من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها ومنها المازوت الذي لن نتركه".

وأضاف: "بدأ استيراد الأدوية الايرانية... اللي بقولوا عنا سمّ فما ياخد منو".

وهاجم نصر الله الإمارات وقال إن "هدف مؤتمرات أبو ظبي تجويع البيئة للانقلاب على الحزب والمعالجة بالوعي"، وأضاف "علينا بالقناعة والتكافل وبناء ثقافة الانتاج وتعزيزها"، لافتا إلى أن "هذه الفترة ليست بسهلة وستمتد سنوات".