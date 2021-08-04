أهالي ضحايا فوج الإطفاء ينفذون مسيرة نحو مرفأ بيروت... فيديو وصور

يحيي اللبنانيون الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق، مطالبين السلطات السياسية والقضائية بتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين عن انفجار دمّر العاصمة اللبنانية بيروت.

وتشهد المناطق اللبنانية كافة سلسلة تحركات، مسيرات وتجمعات، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب العام الماضي.

"أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت"، نفذوا مسيرة نحو مرفأ بيروت، حاملين صور الضحايا في فوج الإطفاء الذين قتلوا في الانفجار أثناء تأدية مهامهم.

© Sputnik . Zahraa Al-Amir أهالي ضحايا فوج الإطفاء ينفذون مسيرة نحو مرفأ بيروت، لبنان 4 أغسطس 2021

ويؤكد أهالي شهداء فوج الإطفاء في تحركاتهم على أن "انفجار المرفأ جريمة منظمة، وكل جريمة وراءها مجرم ومنظم ومسهل للجرم". داعين "الجسم القضائي والقانوني إلى أن يضرب بيد من حديد، لأن وقت المحاسبة قد حان".

© Sputnik . Zahraa Al-Amir أهالي ضحايا فوج الإطفاء ينفذون مسيرة نحو مرفأ بيروت، لبنان 4 أغسطس 2021

يقول جيلبير قرعان، خطيب الضحية في فوج الإطفاء سحر فارس، لـ"سبوتنيك": "نحن ذاهبون وراء الحقيقة والعدالة إكرامًا للشهداء الذين فدوا بيروت بدمهم". مضيفاً: "حكامنا من قتلهم، لذلك مستمرين بالسير إلى العدالة ونضع ثقتنا بقاضي التحقيق بيطار الذي سيأخذ لنا حقنا وإذا لم يستطع أن يأخذ حقنا عندما يصدر القرار الظني نذهب به إلى أعلى الأماكن، دمهم لن يذهب هدرا".

بدورها، تقول أم مفجوعة بفقدان ابنها لـ"سبوتنيك": "الأمل بالله كبير، ومهما حاولوا الهروب من عدالة الأرض عدالة الرب فوق كل شيء، قلبوا لنا حياتنا جحيم، الله لا يسامحهم...". مضيفة: "إنشاء الله نصل إلى نتيجة".

© Sputnik . Zahraa Al-Amir أهالي ضحايا فوج الإطفاء ينفذون مسيرة نحو مرفأ بيروت، لبنان 4 أغسطس 2021

من جهته، يقول وليم نون، شقيق الضحية جو نون: "مرت سنة على انفجار مرفأ بيروت، مثل هذا الوقت كنا نفتش على أخي وأصحابه، أبشع أيام حياتنا عشناها، وما شهدناه على المرفأ خلف لنا عقد نفسية، لذلك لدينا إصرار كبير لنصل إلى نتيجة".

© Sputnik . Abdul Kader Albay انطلاق مسيرة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بحضور المحامين والنقيب، بيرون، لبنان 4 أغسطس 2021

وأشار إلى أن "التحقيق لا زال مستمرا ولكن ببطئ، كلنا نعلم أن القرار الظني يأخذ 10 سنوات في لبنان، من الممكن خلال سنة ونصف أن نأخذ القرار الظني".

هذا وانطلقت مسيرة بعد ظهر اليوم، من أمام قصر العدل في بيروت نحو المرفأ، بمشاركة أهالي ضحايا انفجار المرفأ ونقيب المحامين ملحم خلف، وشارك محامون من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس في الوقفة التضامنية.

وحصل تصادم بين المشاركين وعناصر ​الأمن العام​ الذين أغلقوا الطريق أمام مركز الأمن العام، منعا لوصول المسيرة.