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    صندوق الاستثمار المباشر الروسي

    وزير الصناعة اللبناني خلال زيارته لروسيا: هدفنا الأول والأخير دعم القدرات اللبنانية

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    أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عماد حب الله، اليوم الأربعاء، أن الزيارة إلى روسيا تهدف في المقام الأول إلى زيادة دعم القدرات اللبنانية الصناعية وتقليل الاعتماد على الخارج خاصة فيما يتعلق بمسألة اللقاحات وقطاع الأدوية.

    موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أولا تم التواصل مع صندوق الاستثمار الروسي، ومن ثم هناك بعض الاجتماعات الأخرى التي ستحصل خلال اليومين القادمين مع مسؤولين، سنعلن عنها بعد الاجتماع، وزيارات لبعض المراكز، وهدفنا الأول والأخير، دعم القدرات اللبنانية وخاصة مصنع "أروان" لصناعة الأدوية، في هذه المرحلة الحرجة".

    لقاح سبوتنيك V روسيا
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    صندوق الاستثمار الروسي: لقاح "سبوتنيك-V" أثبت فعاليته في الإمارات

    مبينا أنه "تم التوافق على نقاط ضرورية ونحن في مراحل إجرائية بالنسبة للتصنيع، نحن كوزارة صناعة وطبعا كوزارة صحة دعمنا وسندعم وسنخفف كل الإجراءات ليتمكنوا من التصنيع بسرعة مع الحفاظ على المقاييس والمعايير اللازمة ليكون مستوى اللقاح على أعلى مستوى".

    وأشار الوزير اللبناني في معرض حديثه إلى أهمية صناعات اللقاحات وقطاع الأدوية بشكل عام يعد من القطاعات المهمة قائلا، إن "هذه الصناعة أساسية وتأثيرها الاقتصادي كبير له تأثير على قدرات لبنان بالتصنيع والتصدير وتخفيف الاعتماد على الخارج وزيادة التحويلات المالية باتجاه لبنان".

    وأضاف عماد حب الله، بأن "مشروع صناعة اللقاح الروسي في لبنان كبير بالنسبة للبنان والمنطقة "، منوها في الوقت نفسه إلى أن "هناك أمورا أخرى يتحدث عنها معالي وزير الصحة تتعلق بتأمين الدواء وبعض المستحضرات أو السلع الأخرى".

    واختتم وزير الصناعة اللبناني بالإشارة إلى وجود بعض اللقاءات التي ستجمعه مع المسؤولين الروس والتي تتعلق بإطار الاقتصاد والصناعة.

    ويذكر أن وفدا لبنانيا يضم وزير الصحة، حمد حسن ووزير الصناعة، عماد حب الله ورئيس مجلس إدارة شركة أروان اللبنانية لتصنيع الأدوية، عبد الرزاق يوسف، يجري زيارة إلى موسكو حاليا، التقى خلالها بعدد من المسؤولين الروس وبحث معهم الاتفاق على تصنيع لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد في مصانع شركة أروان، إضافة إلى مسائل المساهمة الروسية بحل أزمة الدواء التي يعاني منها لبنان حاليا.

    انظر أيضا:

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