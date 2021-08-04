الرئاسة الفرنسية: مؤتمر المانحين قدم للبنان 370 مليون دولار على 12 شهرا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، في بيان، أن المشاركين في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني اتفقوا على تخصيص مساعدة مالية للبنان قدرها 370 مليون دولار على 12 شهرا.

باريس، 4 أغسطس - سبوتنيك . وقال بيان للرئاسة الفرنسية: "اتفق المشاركون في مؤتمر المانحين للبنان - والذي تستضيفه فرنسا - على تخصيص مساعدة مالية قدرها 370 مليون دولار على 12 شهرا".

وبحسب البيان، أكد المشاركون أن "هذه المساعدة تهدف لإنقاذ حياة المواطنين ولا تشكل حلا دائما للأزمة التي يعيشها لبنان، وأن المساعدات هدفها تأمين الاحتياجات الطارئة في قطاع الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم".

وشددوا على أن "أي دعم مالي للبنان يظل مرهونا بتشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات اللازمة"، مرحبين في الوقت ذاته بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة ودعوا لتشكيل حكومة لإنقاذ البلاد.