الدفاع اليمنية تعلن مقتل وأسر مسلحين من "أنصار الله" بكمين شمال الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بنيران قواته في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها الرسمي "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الحوثيين كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال الجوف".

ونقل الموقع عن قائد اللواء 161 مشاة في الجيش اليمني، العميد الركن مطيع الدميني، قوله إن "مجموعة الحوثيين المتسللة وجدت نفسها في كمين محكم نصبه الجيش وأطبق عليها الحصار من كل اتجاه قبل أن يستهدفها ويوقع في صفوفها قتلى وجرحى، وأسرى".

وأشاد العميد الدميني بـ "الدور الكبير لمقاتلات التحالف باستهدافها بغارات جوية مركزة تعزيزات الحوثيين القادمة إلى جبهة الخنجر".

في سياق آخر، ذكر موقع الدفاع اليمنية أن "8 مدنيين بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار ثلاثة ألغام زرعها الحوثيون على الطريق العام الرابط بين منطقة اليتمة ومحافظة مأرب، وذلك أثناء مرورهم على متن ثلاث سيارات".

والاثنين الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل وجرح 18 مسلحاً من جماعة الحوثيين، خلال إحباط قواته محاولة تسلل للجماعة إلى موقع عسكري غرب جبهة الخنجر شمال مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف.

وتشهد محافظة الجوف منذ سيطرة جماعة الحوثيين مطلع آذار/ مارس العام الماضي على مدينة الحَزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، معارك كرٍ وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دولياً، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.