إعلام: مقتل جندي مغربي في عملية إحباط هجرة غير شرعية

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي مغربي، عقب إحباط اقتحام مهاجرين غير شرعيين السياجات الفاصلة بين الناظور ومليلية "المحتلة".

© AFP 2021 / FADEL SENNA مئات الأشخاص يحاولون العبور الى مليلية تحت أنظار الشرطة... فيديو ، مساء اليوم الأربعاء، أن المجند المغربي قتل نتيجة تأثره بضربة قوية على الرأس، خلال محاولته إحباط هجرة غير شرعية، وهي الإصابة التي تعود إلى شهر رمضان الماضي، حينما أصيب بحجر في رأسه، دخل على إثره في مرحلة علاج طويلة، انتهت بوفاته، اليوم.

ونقلت الصحيفة على لسان محمد أمين أبيدار، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلدة الناظور، أن المجند المغربي تلقى حجرا في الرأس، نتج عنه إصابة خطيرة، دخل على إثرها في غيبوبة طويلة، وتوفي بعدها، مؤكدا أن وفاة الجندي جاءت بعد إصابته البالغة، خلال محاولة قوات عسكرية أخرى إفشال عبور مهاجرين غير شرعيين إلى بلدة مليلية.

ويشار إلى أنه في شهر رمضان الماضي، حاولت مجموعة من الأشخاص الوصول الى مدينة مليلية عن طريق تخطي الحدود، في الوقت الذي منع فيه رجال أمن الحدود الإسبانية دخولهم.

ويظهر مقطع مصور هجوم مئات من الأشخاص على بوابات خاصة تستخدم لدرء الفيضانات في مجرى أحد الأنهار للعبور الى مليلية، محاولين كسر الأقفال وعبور الحدود في الوقت الذي اكتفى به حرس الحدود المغربي بمراقبتهم، وحاول حرس الحدود الإسباني منع دخولهم، بحسب ما نقل موقع elfarodemelilla.