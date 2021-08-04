الناطق باسم "أنصار الله" اليمنية يلتقي الرئيس الإيراني الجديد... صور

التقى المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل يوم من تنصيبه خلفا لحسن روحاني.

ونشر عبد السلام في تغريدة بحسابه على "تويتر" صورا تجمعه برئيسي معلقا بالقول: "خلال لقاء عصر اليوم مع السيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

خلال لقاء عصر اليوم مع السيد / ابراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية . pic.twitter.com/KRea0WLXUN — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) August 4, 2021

ووصل المتحدث باسم "أنصار الله" إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد من صنعاء لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني، بحسب ما أفادت به قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وأضافت القناة: "خلال استقبال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لوفد الجمهورية اليمنية، قدم الوفد التهاني والتبريكات للرئيس الإيراني بانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية ومباشرته مهامه رسميا واستعرض الطرفان تطورات المنطقة".

وأشارت إلى أن لقاء الوفد التابع لـ "أنصار الله" مع الرئيس الإيراني "كان هاماً وناقش آفاقاً واسعة لاستعراض تطورات المنطقة".

وكانت تقرير صحفي إيراني، قال اليوم الأربعاء إن وفدا سعوديا سيشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، المقررة غدا الخميس.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع في مجلس الشورى الإسلامي، تأكيده أن وفدا سعوديا سيشارك في مراسم أداء رئيسي لليمين الدستورية.

وأكدت الوكالة أن المصدر لم يخض في التفاصيل، ولم يكشف عن طبيعة الوفد السعودي ومن سيترأسه، ولم تصدر السعودية أي تعليق على تلك المسألة، أو إمكانية مشاركتها في حفل تنصيب الرئيس الإيراني.

وحال شارك الوفد السعودي في تلك المراسم، فسيكون ذلك أول لقاء حوثي سعودي إيراني في طهران على شرف تنصيب رئيسي.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.