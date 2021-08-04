أمريكا: نعتقد أن إيرانيين اختطفوا السفينة "أسفلت برنسيس" في خليج عمان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن من اختطفوا الناقلة "أسفلت برنسيس" التي ترفع علم بنما في خليج عمان هم إيرانيون، لكنها ليست في وضع يتيح لها تأكيد ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحفيين: "نستطيع أن نؤكد أن أشخاصا تركوا السفينة أسلفت برنسيس، هذه السفينة التجارية تم اختطافها أمس"، بحسب "رويترز".

وأضاف قائلا: "نعتقد أن هؤلاء الأشخاص كانوا إيرانيين، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا تأكيد هذا في الوقت الراهن".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المنظمة البريطانية لتنسيق الشحن التجاري أن خاطفي السفينة في خليج عُمان غادروا السفينة، وهي حاليا في آمان.

وكان تقرير أعدته مجلة "لويدز ليست" البريطانية الخاصة ببيانات الملاحة البحرية افاد بأن السفينة تم اختطافها في خليج عمان وتتجه إلى سواحل إيران.

وقال التقرير إنه "بعد أيام من الهجوم المميت على الناقلة "ميرسر ستريت" التي تديرها شركة "زودياك" في بحر العرب، اختطف مسلحون ناقلة "أسفلت برينسيس" في خليج عمان وتوجهوا بها إلى إيران".

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا أنها فتحت تحقيقا عاجلا بشأن حادث السفينة "أسفلت برينسيس" في خليج عمان.