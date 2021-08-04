الكويت... اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء وقرار بشأن عودة الدوام الرسمي

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا، اليوم الأربعاء، في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد، رئيس مجلس الوزاء الكويتي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، صرح بعد الاجتماع بأن "مجلس الوزراء استكمل في مستهل أعماله مناقشة آلية متابعة المشاريع الحكومية التي تنجز أو يبدأ تنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه رؤساء اللجان الوزارية المختصة بمتابعة هذه المشاريع متضمنا آليات تسريع الإجراءات التنفيذية والمتابعة".

وقرر المجلس، خلال الاجتماع، عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس/آب، كما قرر اقتصار السماح بالسفر لغير المطعمين من المواطنين على الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة ألسباب صحية، وذلك اعتبارا من الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول.

واطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، على نظام المتابعة اللآلي المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات متابعة المشاريع.

وتضمن الاجتماع على شرح وزير الصحة الكويتي، باسل حمود الصباح، لآخر تطورات الوضع الصحي في البالد، في ظل تراجع متواصال في أعداد حاالت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ونسبة إشغال المستشفيات وأعداد المرضى في العناية المركزة.

وفيما يتعلق بجهود التطعيم ضد كورونا، استعرض المجلس سبل تسارع وتيرة حملة التطعيم في البلاد حيث تقوم الحملة الوطنية للتطعيم بإعطاء 100 ألف موعد للتطعيم يوميا بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز التطعيم ليصل عددها أكثر من 100 مركز تطعيم منتشرة في كافة أرجاء البلاد.

وفي وقت سابق، أعفى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء الأربعاء الماضي، وزير شؤون الديوان الأميري علي الجراح من منصبه بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن مرسوما صدر "بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شؤون الديوان الأميري".

وأضافت "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية".