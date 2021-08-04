الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، مساء الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة، حسبما ذكرت قناة "العربية".

وأصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن بيانا قال فيه إن "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".

الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 4, 2021

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت هجمات متكررة لجماعة أنصار الله باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة تطلقها باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، يوم الأحد الماضي، إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة "أنصار الله"، في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية عبر "تويتر"، بأن "دفاعات الجيش أسقطت طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين في جبهة رَحبة جنوب غربي مأرب".

ولم يورد إعلام الجيش اليمني تفاصيل عن نوع الطائرة التي أسقطها وتعد السادسة لجماعة "أنصار الله" خلال شهر في محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف بين الجانبين منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي.