قصف جوي إسرائيلي على أهداف في جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية إن مقاتلات إسرائيلية، قصفت أهدافا جنوبي لبنان في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منطقة حرجية بصواريخ جو أرض في منطقة "الدمشقية" بخراج بلدة العيشية جنوبي لبنان.

ونقلت الصحيفة عن الإعلام الحربي اللبناني قوله إن "طائرات العدو الإسرائيلي نفذت غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان".

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شنت طائرات حربية الليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم القذائف الصاروخية من #لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية بالاضافة الى بنية تحتية تستخدم لاهداف إرهابية.



كما أغارت الطائرات الحربية على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقًا قذائف صاروخية نحو إسرائيل. pic.twitter.com/oxP2MU4stV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 4, 2021

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر" أن "طائرات حربية شنت الليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها القذائف الصاروخية من لبنان، بالإضافة إلى بنية تحتية تُستَخدم لأهداف إرهابية".

وحذر أدرعي من أن "الغارات ستتواصل، وقد تتصاعد في مواجهة محاولات إرهابية لاستهداف إسرائيل"، كما حمل دولة لبنان "مسؤولية ما يجري داخل أراضيها"، وأكد على تحذير الجيش الإسرائيلي من "مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني إسرائيل وسيادتها"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، أمس الأربعاء، أن إسرائيل قصفت عدة مناطق جنوبي لبنان، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار.

وقال الجيش في بيان نشره بحساب على "تويتر": "قصفت مدفعية العدو باثنين وتسعين قذيفة، وادي حامول والسدنة وسهل الماري، وخراج راشيا وسهل الخيام إضافة إلى سهل بلاط".

وأوضح البيان أن الهجوم الإسرائيلي جاء "بعد إطلاق عدة صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكر البيان أن الجيش اللبناني قام بتسيير عدد من الدوريات، وأقام عددا من الحواجز، مشيرا إلى فتح تحقيق للكشف عن هوية مطلقي الصواريخ، واختتم الجيش بيانه بتوضيح أن "الوضع تجري متابعته مع القوات المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان".