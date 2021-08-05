اليمن... اغتيال أستاذ جامعي على يد مجهولين بصنعاء

اغتال مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أستاذاً أكاديمياً في العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في صنعاء لوكالة سبوتنيك بأن مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار على أستاذ العمارة في جامعة صنعاء، مدير المركز الاستشاري الهندسي، محمد علي نعيم عقب خروجه من منزل أحد زملائه في شارع العدل بصنعاء.

وأضاف أن الأكاديمي الذي يعمل في جامعتي صنعاء واللبنانية لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إسعافه إلى إحدى المستشفيات القريبة، متأثراً بإصابته البليغة في الهجوم الذي لم تعرف دوافعه بعد.

في سياق متصل، دعت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، أمس الأربعاء، السعودية التي تقود التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى مفاوضات سلام مباشرة بمعزل عن الحكومة، من أجل وقف الحرب في البلد الذي يمزقه الصراع منذ نحو سبع سنوات.

قال نائب وزير الخارجية في "حكومة الإنقاذ الوطني" المشكلة من الجماعة في صنعاء، حسين العزي، في تغريدة عبر "تويتر"، "أعتقد أن المرتزقة (في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دوليا) يعيشون في وضعية التنفس الصناعي منذ سبع سنوات تقريبا، وبالتالي لم يعد من اللائق أن يستمروا كحجر عثرة في طريق السلام".