الحوثي: بوابة السلام الجاد إنهاء المعاناة للشعب اليمني بفك الحصار

جدد القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، أمس الأربعاء، اشتراطات الجماعة المقدمة عبر وسطاء إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، لتحقيق السلام في البلد.

القاهرة - سبوتنيك . وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" بصنعاء، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "ما قيل للعدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه (في إشارة إلى دول التحالف العربي) عبر الوسطاء؛ بوابة السلام الجاد إنهاء المعاناة للشعب اليمني بفك الحصار وتوفير الأجواء الإنسانية للشعب اليمني بدون ابتزاز أو مساومة على أيقاف اجرام العدوان بجعل التجويع والمعاناة سلاحاً يستخدم في وجه الشعب اليمني ككل".

وتشترط "أنصار الله" في الملف الإنساني، رفع الحظر على حركة الملاحة في مطار صنعاء، وإلغاء القيود على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن، قبل وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، علق محمد علي الحوثي، على قرار الحكومة المعترف بها دوليا سحب الأوراق النقدية المطبوعة في وقت سابق بحجم صغير من أسواق مناطقها، واستبدالها بأخرى مشابهة للسارية في مناطق الجماعة التي حظرت التعامل بها واعتبرتها "مزورة".

وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر"، إن "قرار سحب العملة المطبوعة الصغيرة دليل فشل للمرتزقة ودول العدوان (في إشارة إلى الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي الداعم لها)".