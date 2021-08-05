ماذا قال إبراهيم رئيسي في أول لقاء مع وفد رسمي يمني؟

التقى الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، وفدا رسميا يمينيا برئاسة محمد عبد السلام، ممثلا لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، يعد هذا أول لقاء يعقده رئيسي مع وفد رسمي يمني منذ انتخابه رئيسا لإيران في يونيو/ حزيران.

وكان الوفد اليمني قد وصل إلى طهران تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني، والتي من المقرر أن تقام، اليوم الخميس، بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين و115 مسؤولا رسميا من 75 دولة.

وقال رئيسي، خلال اللقاء، إن "اليمن تتحول إلى مظهر لمقاومة الاستكبار العالمي ومفخرة للعالمين الإسلامي والعربي"، مشيدا بـ"مقاومة الشعب اليمني والمجاهدين ضد المستكبرين والمتغطرسين".

وأكد رئيسي أن "المقاومة والصمود الباسل للشعب اليمني وشبابه للدفاع عن شموخ بلادهم واستقلاله في مواجهة الاستكبار وأياديه أذهلت العالم أجمع، وهذه مفخرة ليس للشعب اليمني فحسب بل لكل المسلمين وأحرار العالم".

وتابع: "اليوم بات واضحا للعالم كله وحتى للمعتدين من هو المنتصر الحقيقي في هذا الميدان".

وشدد على أن "مصير اليمن يجب أن يقرره اليمنيون أنفسهم... ليس لأحد خارج اليمن أن يقرر مصير هذا البلد".

ولفت رئيسي إلى أن "إيران واليمن على محور مشترك ضد الاستكبار... الشعب اليمني اختار خط المقاومة وسيواصل هذا المسار أقوى من أي وقت مضى".