العراق يعلن استهداف 14 برجا بعبوات ناسفة وظلام تام في صلاح الدين

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، تعرض 14 برجًا لنقل الطاقة للتخريب وانقطاع تام للتيار الكهربائي في محافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية ، إن "14 برجا لنقل الطاقة تعرضت ليلة أمس وصباح اليوم في صلاح الدين، للاستهداف بعبوات ناسفة أدّت الى تخريبها"، مؤكدا انقطاع تام للطاقة في المحافظة.

ووصف موسى الاستهداف بـ"الهجمة الشرسة على خطوط وأبراج نقل الطاقة".

وكانت الوكالة نقلت، في وقت سابق، عن مدير شبكات نقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين، صفاء الجنابي، قوله إن "عددا من أبراج نقل الطاقة الكهربائية التي تغذي شرق صلاح الدين تعرضت للتدمير، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق شرق صلاح الدين".

وأحبطت السلطات الأمنية العراقية، الأيام الماضية، تفجير أحد أبراج الكهرباء الذي يصل بين العاصمة بغداد ومحافظة ديالى شرقي البلاد، في إطار عمليات تخريب مماثلة زادت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة.

جاء ذلك وفق ما أفادت به خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان، مشيرة إلى أن معلومات استخبارية وردت حول نية تنظيم "داعش" الإرهابي "تفجير أحد الأبراج الرئيسية الفاعلة التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد".