سفير تونس في موسكو: روسيا لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وتحترم خيارات الشعب التونسي

صرح السفير التونسي لدى روسيا، طارق بن سالم، أن روسيا على عكس بعض البلدان لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأنها تحترم ما تم القيام به في تونس.

موسكو-سبوتنيك. وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، أوضح السفير الموقف الروسي من الأحداث الأخيرة في تونس، قائلا: "روسيا تحترم احتراما تاما ما تم القيام به في تونس، وهي على عكس بعض الدول الأخرى، لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وكل ما تتمناه أن يستفيد الشعب التونسي من هذا التحول الهام".

وأضاف بن سالم: " أريد أن أعبّر عن أهمية دعم الشركاء من أشقاء وأصدقاء، وفي مقدمتهم روسيا، و منظمات دولية في هذه المرحلة التي ستمكن من تصحيح المسار السياسي حتى تظل التجربة الديمقراطية التونسية عنوان نجاح حقيقي في إرساء دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان والحريات".

واعتبر السفير أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، كانت ضرورية لإنقاذ الدولة التونسية، وأتت استجابة لإرادة شعبية إثر التدهور الاقتصادي وانسداد الأفق السياسي الذي شهدته البلاد في الأشهر الأخيرة.