الإمارات تجري 167 ألف فحص للكشف عن كورونا في يوم واحد

تواصل العديد من دول العالم جهودها لمكافحة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، المعروفة بـ"دلتا"، في ظل انتشارها بوتيرة متسارعة حول العالم.

وبينما ذكرت تقارير، أمس الأربعاء، أن الصين بدأت حملة لفحص جميع سكان مدينة ووهان، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، إجراء 167 ألف فحص للكشف عن كورونا في يوم واحد.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الصحة الإماراتية أجرت أكثر من 167 فحصا للكشف عن كورونا في إطار خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم الكشف عن أكثر من 1500 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتراوحت نسبة من حصلوا على تطعيمات ضد كورونا من سكان الإمارت بين 69 و78 في المئة من إجمالي عدد السكان، بالنسبة للحاصلين على الجرعة الأولى والثانية.

"الصحة" تجري 167,804 فحوصات ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 1,508 إصابات جديدة بفيروس #كورونا المستجد، و1,463 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية .#وام pic.twitter.com/cMmC12twdO — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 5, 2021

وتعتمد حكومة الإمارات العربية المتحدة 4 أنواع من اللقاحات المضادة لكورونا، وهي "سينوفارم" و"سبوتنيك V"، و"فايزر-بيونتك" و"أكسفورد - أسترازينيكا".