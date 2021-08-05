العراق: أبراج الكهرباء تتعرض لـ"هجمات ممنهجة"

صرحت وزارة الكهرباء العراقية، أن أبراج الكهرباء في المنطقة الغربية من العراق، تتعرض لما وصفته بـ "هجمات ممنهجة"، تستهدف خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة.

ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تلك الهجمات تتزامن مع هجمات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، التي طالت المنطقة الشمالية.

وأوضحت الوزارة أن تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية أصبح يأخذ طابعا ممنهجا في المناطق الشمالية والغربية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو فصل المنظومة الوطنية للكهرباء، التي تربط المحافظات العراقية ببعضها وتعطيل مشروعات الوزارة واستنزاف مواردها.

ولفتت الشبكة إلى أن خط نقل كهرباء الضغط الفائق "حديثة - قائم"، التابع للشركة العامة لنقل الكهرباء في المنطقة الوسطى تعرض إلى عمل إرهابي تخريبي، صباح اليوم، وأدى إلى تضرر عدد من الأبراج.