وزير التموين المصري: منظومة جديدة للخبز المدعم

أكد وزير التموين المصري، الدكتور علي المصيلحي، العمل على دراسة منظومة جديدة للخبز المدعم متضمنة تعديل سعر الرغيف تعديلا كاملا وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المصيلحي، في تصريحات مع " صحيفة المال "، أن "الدراسة تشمل كل نواحي منظومة الخبز المدعم بداية من سعر بيع الرغيف، وتكلفة إنتاجه على الدولة، ووزنه، وتكلفة جوال الدقيق، وكيفية عمل المخابز، وعدد الأرغفة لكل فرد على بطاقة التموين، ونظام صرف نقاط الخبز المدعم".

وأكد عرض دراسة منظومة الخبز المدعم الجديدة بعد الانتهاء منها على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومن ثم مناقشتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن الدراسة تقوم على أساس المحافظة على مقدرات الدولة.

وأضاف المصيلحي أن التوجيه الرئاسي شدد على أهمية الحفاظ على الدعم ووصوله إلى مستحقيه، كما أنه لابد أن يعاد النظر في سعر رغيف الخبز المدعم، مؤكدا أنه لا يوجد وقت محدد للانتهاء من الدراسة أوالإعلان عنها حيث إنه سيتم إعدادها بشكل دقيق.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال يوم الثلاثاء الماضي، إنه قد حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، متابعا أنه يجب أن يتوقف بيع الرغيف بـ5 قروش، وأن الوقت قد حان لزيادة السعر.

وأشار السيسي إلى أن ثمن 20 رغيفا يساوي سيجارة "هذا أمر يجب أن يتوقف"، مؤكدا أن تسعير الرغيف المعمول به منذ عقود حان الوقت لتغييره "لمواكبة سياسات الدولة".

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