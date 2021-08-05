ميقاتي يعلن إحراز تقدم في مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، الخميس، عن إحراز تقدم في مشاورات التشكيل الحكومي مع الرئيس ميشال عون.

وحسب قناة "الجديد"، وقال ميقاتي في كلمة له عقب لقائه بعون في قصر بعبدا الرئاسي، "أحرزنا تقدما ولو كان بطيئا خلال المشاورات مع الرئيس عون حول تشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفا "نرتكب إثما كبيرا في حق لبنان إذا لم نسرع في تشكيل الحكومة".

وتابع قائلا "سأعتذر عن تشكيل الحكومة في حال وجدت الطريق مسدودا أمام تشكيلها ولكن ليس هناك ما يدعو لذلك الآن".

ولكنه أشار إلى صعوبة المرحلة الحالية، مؤكدا على أهمية الانتخابات النيابية، وأنه ملتزم بنزاهة الانتخابات التي ستقرر مستقبل لبنان".

وأوضح أنه "دستوريا لا مهلة لرئيس الوزراء المكلف لكنه يسعي لتشكيل حكومة في أقرب وقت".

يتبع...